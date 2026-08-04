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Meta ਦੇ CEO ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਆਈਟੀ ਪੈਨਲ ਮੁਖੀ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ZUCKERBERG SHOULD APOLOGISE
ZUCKERBERG SHOULD APOLOGISE (PTI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 10:31 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ

ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ 'safe harbour protection' ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਸ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜ ਘੰਟ ਤੱਕ ਹਟਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੈਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਹੀਂ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਹਟਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ MeitY ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੈਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਬੇ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, MeitY ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਸਨੈਪਚੈਟ, ਗੂਗਲ, X, ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

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