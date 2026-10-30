Zomato ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇਖੇ ਚੁਣ ਸਕੋਗੇ Dish
Zomato ਜਲਦ ਹੀ 'Mehmaan Mode' ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ।
Published : October 30, 2026 at 3:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Zomato ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Mehmaan Mode' ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਗਰੁੱਪ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਸਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ Zomato ਦੇ ਨਵੇਂ 'Mehmaan Mode' ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
LinkedIn 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ Zomato ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ LinkedIn 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿੰਕਡਇਨ 'ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ Zomato ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੋਡ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਸਟ ਆਪਣੇ Zomato ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 'Mehmaan Mode' ਔਨ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ Zomato ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਔਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਦਿ। Zomato ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ।
'Mehmaan Mode' ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਜਦੋ ਹੋਸਟ ਮਹਿਮਾਨ ਮੋਡ ਔਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Zomato ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ 'Mehmaan Mode' ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਫਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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