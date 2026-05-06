ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਯੰਤਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : May 6, 2026 at 4:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਨਾਮ ਦੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟਰੈਕਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਟੈਂਪਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਡੇਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀ ਚਮੜੀ, ਉੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Hello world. The first 100 Temples are ready to ship. We're now inviting athletes, scientists, founders, doctors, creators, and individuals who care deeply about their physical and cognitive health to be the founding users of Temple.— Deepinder Goyal (@deepigoyal) May 5, 2026
Apply for early access at… pic.twitter.com/aljDp0iKVi
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਂਪਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਚੋਣਵੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਨੀਂਦ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Heart Rate is just one of the simpler things. Temple sees more.— Deepinder Goyal (@deepigoyal) April 13, 2026
Follow @temple for more updates. pic.twitter.com/q4qKXmlmpe
ਟੈਂਪਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਮਾਗੀ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੇਟਾ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਪੋਲਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਟਰੈਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੀਅਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-