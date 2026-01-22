ETV Bharat / technology

Zomato ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?

Zomato ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ZOMATO CEO RESIGNS
ZOMATO CEO RESIGNS (ZOMATO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Zomato ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ Zomato ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਈਓ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Zomato ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਲਬਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਈਰੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਲਬਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਹੋਣਗੇ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੇ Zomato ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਲਬਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਬਾਰੇ

Zomato ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਅਲਬਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। Blinkit ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ Blinkit ਟਾਪ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੰਕਜ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Foodiebay ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Zomato ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ZOMATO
DEEPINDER GOYAL RESIGNS
ALBINDER DHINDSA NEW CEO OF ZOMATO
ZOMATO CEO RESIGNS

