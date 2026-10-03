Explainer: Zoho ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Arattai for Business', ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਐਪ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ?
ਜ਼ੋਹੋ (Zoho) ਨੇ 'Arattai for Business' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
Published : October 3, 2026 at 7:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜ਼ੋਹੋ (Zoho) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ 'ਅਰਾਟਾਈ' (Arattai) ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਅਰਾਟਾਈ ਫਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ' (Arattai for Business) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੇਂਬੂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੋਹੋ (Zoho) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਅਰਾਟਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' (Arattai Business Platform) ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਪ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
'Arattai for Business' ਐਪ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਲੇਬਲ' (labels) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ 'ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ' (quick replies) ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
The Arattai-for-Business app is live. This app allows businesses to communicate with customers.— Sridhar Vembu (@svembu) October 2, 2026
Along with it, we are also launching the Arattai Business Platform to integrate your business software and automation systems with Arattai. The Arattai Business Platform is free for…
ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ; ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (solopreneurs) ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
'Arattai Business Platform' ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ?
ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਆਮ ਐਪ (app) ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ API-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ (integrate ਕਰਨ) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ Arattai 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਵਧ ਰਹੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ REST API ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (authentication) ਲਈ OAuth 2.0 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ
ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ (Promotional): ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ
ਦੂਜਾ
ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ (Transactional): ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ
ਤੀਜਾ
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (Authentication): ਲੌਗਇਨ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਨੇਹੇ
ਚੌਥਾ
ਗੱਲਬਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ (Conversational): ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ API ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। Zoho ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ (documentation) ਵਿੱਚ OAuth ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਕੋਪਾਂ (scopes) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਐਂਡਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ: ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ APIs ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਵੇਮਬੂ (Vembu) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਅਰਾੱਟਾਈ' (Arattai) ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਏਕੀਕਰਣ (integration) 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਲੱਖ (ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ) ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ੋਹੋ (Zoho) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਰਾਟਾਈ' (Arattai) ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਚੈਟ) ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ 'ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ' ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜ਼ੋਹੋ (Zoho) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ (ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ) ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਖਾਤੇ (account) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇ, ਟੈਬਲੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ। ਸੁਨੇਹੇ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਕ (sync) ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।