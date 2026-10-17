ਸਾਵਧਾਨ! ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫੋਨ! ਜਾਣੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਂਅ?

ਸਾਵਧਾਨ! ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫੋਨ! ਜਾਣੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਂਅ?
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 11:40 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਹੈਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਐਡਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਕਵਰ-ਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਅਤੇ ਕਨਫਿਅੰਟ, ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੈਂਡੀਰੂ ਤੋਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Thread 🧵 1/ NEW REPORT: Billions of advertising auctions determine in real time which ads we see on websites and in apps every day. Our latest research shows how the same data fueling this advertising ecosystem is being used to profile millions of users and silently infect targets with zero-click mercenary spyware, a novel attack technique we call "Adfection.” Read the report: https://t.co/EL39T3OoeC— The Citizen Lab (@citizenlab) October 15, 2026
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਬਿਡਿੰਗ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਡਿਸਕਵਰ-ਟੈਕ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡਿਸਕਵਰ-ਟੈਕ ਨੇ 3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 442 ਮਿਲੀਅਨ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 120,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਸਕਵਰ-ਟੈਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਹੂ ਮੇਲ, ਡੂਓਲਿੰਗੋ, ਬਡੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿੰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Seen these ads for Akedo, an AliExpress “Sale”, or MyIPInfo? They’re being run en masse by an Israeli ads company called Discover-Tech as part of an espionage scheme we call AdFection, and they have the potential to infect you with spyware when (or even before) you see them https://t.co/9Kr1S0h0xT— Bill Marczak (@billmarczak) October 15, 2026
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਥੀਓਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਬਿਲ ਮਾਰਚਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰ-ਟੈਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ, ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਅਤੇ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ-ਟੈਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਏਬੀ ਯੂਰਪ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਸਕਵਰ-ਟੈਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2020 ਵਿੱਚ ਡੇਕੇਲ ਬੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਡੀਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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