60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ 2026 Zelio Gracy ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ
Zelio E-Mobility ਨੇ Zelio Gracy 2026 ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹59,999 ਹੈ।
Published : April 25, 2026 at 5:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Zelio E-Mobility ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ RideAsia EV Expo 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ Zelio Gracy 2026 ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ੇਲੀਓ ਗ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Snow Pearl White, Bright Black, Asian Black, Yellow, Noble Metal Grey, Fluorescent Green ਅਤੇ Hibiscus Purple ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹59,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 2026 ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਸਪੀਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੇ 500 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਲਮੇਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
2026 ਜ਼ੇਲੀਓ ਗ੍ਰੇਸੀ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰ
ਨਵਾਂ ਜ਼ੇਲੀਓ ਗ੍ਰੇਸੀ 2026 ਵੇਰੀਐਂਟ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 60-120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਟਰ 50-ਲੀਟਰ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਬੈਟਰੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੂਪ ਅਤੇ ਦੋ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 60V/32AH ਅਤੇ 72V/32AH। ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ 60/72V BLDC ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਡਰੱਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹਨ। ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 90/90-12 ਟਾਇਰ ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਪਰਿੰਗ-ਲੋਡਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2026 Zelio Gracy ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸਕੂਟਰ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਥੈਫਟ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਕਿੰਗ, ਇੱਕ USB ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਰੈਸਟ, ਕੀਲੈੱਸ ਡਰਾਈਵ, ਇੱਕ LED ਹੈੱਡਲੈਂਪ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਫਰੇਮ 'ਤੇ 2-ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੇਲੀਓ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਨਾਲ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰੇਸੀ 2026 ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।"