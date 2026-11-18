30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨਾਲ GTA 6 ਲਾਂਚ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ?
ਯੂਟਿਊਬ GTA 6 ਦੇ ਲਾਂਚ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ।
Published : November 18, 2026 at 4:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ GTA 6 ਦੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮਿੰਗ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹਸਤੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੇਮ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ RDCWorld ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ?
24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ੋਅ 18 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ET ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਕੱਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ET ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ 7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਅਰਬੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
the biggest launch of all time deserves the biggest livestream. 24 hours. 11/18. 11pm ET. YouTube. https://t.co/tFeDr8AQNI https://t.co/vzDemGAMfe— YouTube (@YouTube) November 12, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ GTA 6 ਲੋਗੋ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ Yoodle ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਲੌਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਸ਼ਕ ਲਾਈਵ ਗੇਮਪਲੇ, ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਆਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
GTA 6 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਜਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ (Payal Gaming), ਟੋਟਲ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਕਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ Caylus, Jelly, Zhong, Nought, Cinna, Loserfruit, TGG, JoblessGarrett, JuanSGuarnizo, Bilal Fadili, GamerCosta, Windah Basudara, MikeShowSha ਅਤੇ Akagami No Tomo ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Anwar Jibawi, Any Austin ਅਤੇ Kinda Funny Games ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।
30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਏਟਰ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ GTA 6 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਂਚ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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