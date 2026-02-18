ETV Bharat / technology

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ YouTube ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

YouTube ਐਡ ਬਲੌਕਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Published : February 18, 2026 at 9:57 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਸਬਰੇਡਿਟ 'ਤੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,"ਕੰਮੈਟ ਬੰਦ ਹਨ।" ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reddit ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਐਡ ਬਲੌਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਮੈਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਐਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਡ ਬਲੌਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਾਂ ਲਈ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਬਲੌਕਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Brave ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਈ ਫੋਰਮ ਪੋਸਟ ਅਤੇ X ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡ ਬਲੌਕਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਮੈਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਡ ਬਲੌਕਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਡ ਬਲੌਕਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡ ਬਲੌਕਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਐਡ ਬਲੌਕਰ ਵਾਲੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

