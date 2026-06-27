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YouTube Shorts ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਪਲੇਬੈਕ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ

YouTube Shorts ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਪੀਡ ਸੁਵਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

SHORTS DOUBLE SPEED PLAYBACK
SHORTS DOUBLE SPEED PLAYBACK (YOUTUBE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 12:29 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਟ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

YouTube Shorts ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ 'Clear Screen Mode' ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਬੈਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਕੰਟੈਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਈਕ-ਡਿਸਲਾਈਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੋਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 'Not Intrested' ਜਾਂ 'Don't recommend this channel' ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਇਮੋਜੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

YouTube Shorts 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਈਓ ਨੀਲ ਮੋਹਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਔਸਤ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਊਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਸ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ-ਫਾਰਮ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ-ਵਾਈਜ਼ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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