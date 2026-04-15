YouTube Premium ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਦੋ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?
ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣਗੇ।
Published : April 15, 2026 at 5:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Auto Speed' ਅਤੇ 'On-the-go' ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੀਚਰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'Auto Speed' ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ
'Auto Speed' ਫੀਚਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ 1.5x ਜਾਂ 2x ਵਰਗੀ ਸਪੀਡ ਚੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਪੀਡ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਡ ਆਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'On-the-go' ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ
ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'On-the-go' ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Play, Pause ਅਤੇ Timeline ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'Auto Spped' ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 'On-the-go' ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
