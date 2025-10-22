YouTube ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Deepfake Detection Tool, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ !
YouTube ਨੇ Deepfake ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ AI Likeness Detection Tool ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
Published : October 22, 2025 at 5:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਏਆਈ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਏਆਈ ਲਾਈਕਨੈੱਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਓ ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ।
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਟੂਲ ਇਸਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗਾ। ਏਆਈ ਲਾਈਕਨੈੱਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਯੂਟਿਊਬ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਏਆਈ ਟੂਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
- ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
- ਔਨਲਾਈਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ
ਇਸ ਟੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?
- YouTube ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ YouTube Partner Programme (YPP) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
- ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ onboarding process ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:
|ਕਦਮ
|ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
|ਕਦਮ 1:
|ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
|ਕਦਮ 2:
|ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
|ਕਦਮ 3:
|ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਟੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
- ਕਦਮ 1: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪਣੇ YouTube Studio → Content ID ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬ ਦੇਖਣਗੇ - "AI Likeness Detection"।
- ਕਦਮ 2: ਉੱਥੇ, YouTube ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਕਦਮ 3: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ-ਅਧਾਰਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਣ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ Deepfake ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:
- Remove Request: ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- Archive Request: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਿਊਬ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ:
- ਇਹ ਟੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ "ਮੈਨੇਜ ਟੂਲ" ਭਾਗ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ YouTube 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਇਹ ਟੂਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ।