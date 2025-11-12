ETV Bharat / technology

YouTube ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ 'Ask' ਬਟਨ, ਹੁਣ AI ਦੇਵੇਗਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'Ask' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ AI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

YOUTUBE NEW FEATURE
YOUTUBE NEW FEATURE (YOUTUBE)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। YouTube ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ YouTube ਨੇ 'ASK' ਬਟਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ 'Ask ਬਟਨ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਨਵਾਂ 'Ask' ਬਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਈਕਨ ਜੇਮਿਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਫੀਚਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਫੀਚਰ

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਖੇਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

YouTube ਦਾ 'Ask' ਬਟਨ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ "Share" ਅਤੇ "Download" ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਖੁਦ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ AI ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸੁਝਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। AI ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੇਰਵੇ
ਬਟਨ ਦਾ ਨਾਮ Ask
ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼
ਪਾਵਰਡ ਬਾਈ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਏਆਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ)

ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਅਤੇ ਵਰਣਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲਾਂ (LLMs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

