YouTube ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ 'Watch History'

YouTube ਨੇ ਰੀਕੈਪ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

YOUTUBE RECAP FEATURE
YOUTUBE RECAP FEATURE (Youtube)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 5:24 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੋਕ ਸਾਲ ਭਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵਾਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰੀਕੈਪ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ 2025 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਿਸਪ, ਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਟਿਊਬ ਬਲੌਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਕੈਪ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ? ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਰੀਕੈਪ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

YouTube ਦਾ ਰੀਕੈਪ ਫੀਚਰ

ਇਹ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਕੈਪ ਸਿੱਧੇ ਯੂਟਿਊਬ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਯੂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਰੀਕੈਪ ਫੀਚਰ ਦੋਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰੀਕੈਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਚ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਪ ਚੈਨਲ
  2. ਟਾਪ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ
  3. ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ
  4. ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਸੀ, ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਨਸ਼ਾਈਨਰ, ਵੰਡਰ ਸੀਕਰ, ਆਦਿ)

9 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਫੀਚਰ

YouTube ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਂ ਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਸੈਪਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਤਾਂਕਿ ਫਾਇਨਲ Recap ਫੀਚਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ YouTube Music 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ YouTube Recap ਫੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖੇਗਾ?
Top Channels ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ YouTubers
Top Interests ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ
Personality Typeਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
Top Music Stats ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਪ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀਆਂ
Viewing Evolution ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ

YouTube ਰੀਕੈਪ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

