Youtube ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

ਯੂਟਿਊਬ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 4, 2026 at 3:16 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਫੀਚਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਰੋਲਆਊਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋਰਨਾਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸਵਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਮ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡ੍ਰੈਗ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ?

ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਹਿਲਾ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ>ਪਲੇਬੈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਔਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਐਪ ਚੁਣੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡਵਾਂਸਡ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ-ਇਨ-ਪਿਕਚਰ ਮੋਡ ਨੂੰ ਔਨ ਜਾਂ ਔਫ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਪਲੇਅਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ X ਆਈਕਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਡ੍ਰੈਗ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

