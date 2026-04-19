YouTube 'ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਲਿਮਿਟ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ 'Shorts Feed Limit' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

YOUTUBE SHORTS FEED LIMIT FEATURE
ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ?
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 19, 2026 at 4:11 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਫੀਚਰ ਯੂਟਿਊਬ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।

ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ?

  1. ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ।
  2. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  3. ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੁਣੋ।
  4. ਇਸ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
  5. ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਸ ਟੈਬ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਥਰਡ ਪਾਟਰੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯੂਟਿਊਬ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਬਾਲਗ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਕਾਊਂਟ ਗੂਗਲ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿੰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸ਼ਾਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸ਼ਾਰਟਸ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਟੂਲ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੀਡ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਡਿਜੀਟਲ ਵੇਲ-ਬਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

YOUTUBE SHORTS FEED LIMIT FEATURE
