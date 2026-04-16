YouTube 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਟਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ

ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

YOUTUBE SHORTS FEED LIMIT FEATURE
ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ (Getty Image)
Published : April 16, 2026 at 4:20 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ 'Tie Management' ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਲਿਮਿਟ' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫਾਲੋ

  1. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਟਿਊਬ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  3. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  4. ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
  5. ਉਸ ਅੰਦਰ 'ਸ਼ਾਰਟਸ ਫੀਡ ਲਿਮਿਟ' ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗੂਗਲ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੀਰੋ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਹੈ। ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ। ਜ਼ੀਰੋ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

