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YouTube ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

YouTube ਨੇ Custom Feeds, AI Editing ਅਤੇ Live auto dubbing ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

YOUTUBE CUSTOM FEEDS FEATURE
YOUTUBE CUSTOM FEEDS FEATURE (Google Blog)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 4:34 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: YouTube ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 'Made on Youtube' ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ YouTube ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਹੋ। ਸੀਈਓ ਨੀਲ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ

  1. Custom Feeds ਫੀਚਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ Custom Feeds ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ DIY ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਿਊਬ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
  2. Ask Youtube ਫੀਚਰ: ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਬਲ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।
  3. Personalized podcast lineup ਫੀਚਰ: ਪੌਡਕਾਸਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਲਈ Personalized podcast lineup ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਏਗਾ।
  4. Ask Music ਫੀਚਰ: Youtube Music ਵਿੱਚ Ask Music ਫੀਚਰ Spotify Dj ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡ੍ਰਾਮਾ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮੈਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  5. Video A/B testing ਫੀਚਰ: ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ Video A/B testing ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  6. AI Editing ਫੀਚਰ: ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕ੍ਰਿਏਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਟੂਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ Pauses ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  7. AI Comment Moderation ਫੀਚਰ: ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
  8. Likeness detection ਫੀਚਰ: Likeness detection ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ AI ਅਤੇ Studio ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੂਲ

ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। Ask Studion ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸਿੰਗ, ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀਟੇਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ-ਮੈਚਡ ਥੰਬਨੇਲ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਥੰਬਨੇਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦਿਖੇਗਾ।

ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ

  1. ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
  2. Go Live Together ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
  3. Live Showdowns ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  4. Live auto-dubbing ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਚਰ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਟ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ।
  5. Watch With ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਆਮ ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਡੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Ask Studio ਨਾਲ ਪਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਨ-ਕਲਿੱਕ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ TikTok, Spotify ਅਤੇ Netflix ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

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