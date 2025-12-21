ETV Bharat / technology

Youtube ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੂਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ।

SCREEN CULTURE AND KH STUDIO
SCREEN CULTURE AND KH STUDIO (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 21, 2025 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੰਟੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲ ਹੈ।

ਯੂਟਿਊਬ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਕੇਐਚ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਕ ਜਾਰਜੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

SCREEN CULTURE AND KH STUDIO
SCREEN CULTURE AND KH STUDIO (Youtube)

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਕਲੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਣਾਏ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਟੈਟ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਟ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕਬੇਟ ਸਿਰਲੇਖਾਂ, ਝੂਠੇ ਥੰਬਨੇਲ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੰਟੈਟ AI ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

YouTube ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਕ ਮੈਲਨ ਨੇ ਦ ਵਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ "ਫੈਨ ਟ੍ਰੇਲਰ" ਅਤੇ "ਪੈਰੋਡੀ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਕਰੀਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਖਿਲ ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।-ਸਕਰੀਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਖਿਲ ਪੀ. ਚੌਧਰੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

YOUTUBE REMOVED TWO CHANNELS
YOUTUBE
YOUTUBE AI FAKE TRAILER BAN
YOUTUBE MISLEADING CONTENT POLICY
SCREEN CULTURE AND KH STUDIO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.