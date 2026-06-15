YouTube 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ?
YouTube ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਫੀਚਰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 15, 2026 at 10:03 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: YouTube ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਟਿਊਬ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਫੀਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਸੀ।
ਯੂਟਿਊਬ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਔਨ ਕਰੀਏ?
- ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 'Messages' ਦਾ ਆਈਕਨ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 'Invitation Link' ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ, SMS ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲਈ 'Invitation Link' ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਿੰਗ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 'Invite Link' ਭੇਜੇ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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