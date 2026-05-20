YouTube ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ!
ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ AI Likeness Detection ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : May 20, 2026 at 9:58 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ AI Likeness Detection ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਆਪਣੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਐਕਸੇਸ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AI Likeness Detection ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ Youtube Studio ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:-
- ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਟਿਊਬ ਸਟੂਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 'Likeness' 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 'Start Now' 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਗਿਆ ਮੰਗੇਗਾ।
- ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਛਾਣ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸੈਟਅੱਪ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਿਊਬ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਕੇ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
