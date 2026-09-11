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YouTube ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਕ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੈੱਟ?

ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਕ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ACCOUNT LOCK FEATURE FOR SMART TV
ACCOUNT LOCK FEATURE FOR SMART TV (YOUTUBE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 4:51 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਕ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਟਿਊਬ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਚ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਕ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਕ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?

ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਕ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਨਾਲ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਚ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਕ ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੁਣੋ।
  3. ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਠੀਕ ਹੇਠਾ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  4. ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਕ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ।
  5. ਹੁਣ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ।
  6. ਕੋਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਨਲੌਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਹੁਣ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਮੌਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
  2. ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  3. ਉੱਥੇ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦਿਖ ਜਾਵੇਗਾ।
  4. ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਸ਼ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਅਨਲੌਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ google.com/devices 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਡਿਵਾਈਸ ਦਿਖੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਡਿਵਈਸ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੋ ਰਿਮੋਟਲੀ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਯੂਟਿਊਬ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

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