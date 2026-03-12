AI Deepfake 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਟੂਲ
Youtube ਨੇ AI Deepfake ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ Likeness Detection ਟੂਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : March 12, 2026 at 5:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਟਿਊਬ ਹੁਣ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Likeness Detection ਟੂਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲੀ ਏਆਈ ਕਾਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Youtube Partner Program ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉੇਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹਿਚਾਣਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ Likeness Detection ਟੂਲ?
ਇਹ ਟੂਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ Content ID ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ Content ID ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Likeness Detection ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਟੈਟ ਪੈਰੋਡੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਅੱਪ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇ।
