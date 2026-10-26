ਸਾਵਧਾਨ! Samsung TV ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ Samsung TV ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
Published : October 26, 2026 at 5:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਊਂਟੀ ਹੰਟਰ 'log4j' ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2025 Samsung TV ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੱਸਿਆ। ਬੀਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ Tizen ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।
Iog4j ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਟੈਲੀਮੈਟ੍ਰੀ, ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। Log4j ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਡਿਵਾਈਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'Region-Specific Convolutional Neural Network' ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਰਹੀ।
ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ TVs ਲਈ Iog4j ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਟਡ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Hugging Face ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ngxson ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Flipper Zero ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੇ 5 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ngxson ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Tizen ਟੀਵੀ ਰੁਟੇਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Log4j ਅਨੁਸਾਰ, TV 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ OpenAI ਦੇ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ OPenAI ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਲ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਟਿਪਣੀ ਵਿੱਚ Log4j ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋ। Log4j ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ Tizen 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਗੋਂ LG ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ Log4j ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
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