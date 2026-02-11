ETV Bharat / technology

WhatsApp Web 'ਚ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ Voice ਅਤੇ Video Call, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੀਚਰ?

ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ Voice ਅਤੇ Video ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 11, 2026 at 10:00 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ Voice ਅਤੇ Video ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਤੋਂ Voice ਜਾਂ Video ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Wabetainfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਚੈਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਚੈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਾਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Voice ਅਤੇ Video ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਵਿੱਸ ਸਿੰਗਨਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਕੌਟੌਪ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਟਸਐਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਟੂਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

