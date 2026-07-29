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WhatsApp Web 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ-ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

WHATSAPP WEB AUDIO VIDEO CALL
WHATSAPP WEB AUDIO VIDEO CALL (WHATSAPP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 3:29 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਕਵਿੱਕਐਚਡੀ ਅਤੇ ਨਾਇਜ਼ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਆਉਣਗੇ?

ਵੈੱਬ ਕਾਲਿੰਗ: ਵੈੱਬ ਕਾਲਿੰਗ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਪਟਾਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈੱਬ ਕਾਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ Favourits ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਟੈਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਚਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਐਕਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵੈੱਬ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ: ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਲਿੰਕ 'ਤੇ Require approval to join ਆਪਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਵਿੱਕਐਚਡੀ: ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਇਜ਼ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਇਨ-ਕਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇਂ ਵੀ ਔਨ-ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

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