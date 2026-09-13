Fitbit ਐਪ ਤੋਂ ਹੁਣ Google Health ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੌਗਇਨ, ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ
ਪੁਰਾਣੇ Fitbit ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਨਵਾਂ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : September 13, 2026 at 3:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ Fitbit ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ Fitbit ਐਪ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ Fitbit ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ Fitbit ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੈਗਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਐਪ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 5.08 ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਗ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ Fitbit ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪੁਰਾਣੇ Fitbit ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ
ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪੁਰਾਣੇ Fitbit ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ Fitbit ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ Fitbit Air. ਗੂਗਲ ਹੈਲਥ ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ 5.08 ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਆਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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