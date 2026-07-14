Claude Fable 5 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧੀ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਲਾਭ!
Anthropic ਨੇ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ Claude Fable 5 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 14, 2026 at 3:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Anthropic ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ Claude Fable 5 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Anthropic ਦੇ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ Claude Fable 5 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ Anthropic ਕੰਪਿਊਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Claude Fable 5 ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੇਸ ਸਿਰਫ਼ Anthropic ਦੇ ਪ੍ਰੋ, ਮੈਕਸ, ਟੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ Claude ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ Claude Fable 5 ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Fable 5 ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ।
We're extending Claude Fable 5 access on all paid plans, as well as keeping Claude Code’s weekly rate limits 50% higher, through July 19.— Claude (@claudeai) July 12, 2026
Fable 5 ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਫਤਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਸੀਮਾ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਕਟਿਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਮਾਡਲ ਪਿਕਰ ਤੋਂ Fable 5 ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Claude Code ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਰੇਟ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Fable 5 ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Fable 5 ਦਾ ਪੂਰਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ?
Fable 5 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Anthropic ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ, ਫਿਰ 12 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 19 ਜੁਲਾਈ।
Fable 5 is back. pic.twitter.com/9RTGUCcPHy— Claude (@claudeai) July 1, 2026
ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾਂ OpenAI ਦੇ GPT-5.6 Sol ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਸੇਫ਼ਟੀ METER ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ Sol ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਡਨ ਟੈਸਟ ਕੇਸੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਕੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ Fable 5 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ 10 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ 'ਤੇ 50 ਡਾਲਰ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
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