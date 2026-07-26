Xbox 'ਤੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕੋਗੇ ਗੇਮਾਂ, ਬਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਿਗਿਆਪਨ
Xbox ਨੇ Xbox Insiders ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਡ ਸਪੋਰਟਡ ਕਲਾਊਂਡ ਗੇਮਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : July 26, 2026 at 7:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ Xbox 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡ-ਸਪੋਰਟਡ ਯਾਨੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲਾਊਂਡ ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ Xbox ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਊਂਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ Xbox Insiders ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ?
ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਰਟਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ Xbox Game Pass ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਗੇਮ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ Xbox ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਨ ਕੀਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਲਾਊਂਡ ਐਕਸੇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮਪਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
XBOX starts testing free, ad-supported Xbox Cloud Gaming with Xbox Insiders today.— Idle Sloth (@IdleSloth84_) July 23, 2026
• Ads will play before sessions begin
• The core game experience is unchanged
• One-hour session limits
• This is optional. Players can choose other ways to play at any time.… pic.twitter.com/SS7E1Ymc6x
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਐਕਸੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹਨ ਜੋ Xbox ਦੀ ਕਲਾਊਂਡ ਗੇਮਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Xbox One ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਸੋਲ ਖਰੀਦੇ ਨਵੇਂ Xbox Series S/X ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਲਆਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਕਦਮ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਪੀਸੀ ਲਈ Xbox Backward Compatibility ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਲੀ Xbox ਕੰਸੋਲ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੁਣ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਸੋਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ Blinx:The Time Sweeper, Conker:Live&Reloaded, Crimson Skies:High Road to Revenge ਅਤੇ Fuzion Frenzy ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਰ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ Xbox ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ Xbox ਸੀਈਓ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 3,200 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ Xbox ਦੇ ਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਗ੍ਰੋਥ, ਗੇਮ ਪਾਸ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਐਡੌਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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