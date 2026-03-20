Instagram ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ Pause ਅਤੇ Mute ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
Published : March 20, 2026 at 3:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਬਾਕੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੀਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਪ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਮਿਊਟ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਥ੍ਰੈਡਸ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮਿਊਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ Volume ਆਈਕਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੈਕਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਵਰਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਪ-ਟੂ ਪਾਜ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਂ ਲਈ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਵਾਇਸ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਹੁਣ ਅੱਠ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਈਸ ਫਿਲਟਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ Chipmunk, Demon, Alien, Robot, Underwater, Stadium, Wobble ਅਤੇ Fishbowl. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।
