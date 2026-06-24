ETV Bharat / technology

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

AADHAAR UPDATE FREE FOR SIX MONTH
AADHAAR UPDATE FREE FOR SIX MONTH (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: UIDAI ਮੁਫ਼ਤ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਅਪਡੇਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। UIDAI ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਲੌਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਧਾਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। UIDAI ਆਧਾਰ ਈਮੇਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਧਾਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। UIDAI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ mAadhaar ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। UIDAI ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਪ ਸਿਰਫ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਰਜਨ 9.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ iOS ਵਰਜਨ 16.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਆਧਾਰ ਐਪ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ, ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੌਕ/ਅਨਲੌਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਈ-ਆਧਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

AADHAAR ADDRESS UPDATE FOR FREE
UIDAI
HOW TO LINK AADHAR EMAIL
AADHAR MAIL UPDATE CHARGES
AADHAAR UPDATE FREE FOR SIX MONTH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.