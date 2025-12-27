Yearender 2025: ਇਸ ਸਾਲ Instagram ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਫੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੰਟਰੋਲ, ਰੀਪੋਸਟ, ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।
Published : December 27, 2025 at 7:35 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਮਾਸਿਕ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੀ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2025 ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
- Message Scheduling: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- Instagram Map: ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਫੀਚਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਪ ਫੀਚਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- Repost Tab: ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰੀਪੋਸਟ ਟੈਬ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਰੀਪੋਸਟ ਟੈਬ ਸਾਰੇ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਰੀਪੋਸਟ ਟੈਬ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- Watch History: ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ YouTube ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸੈਟਿੰਗਾਂ > ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- Profile Card: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ, ਬਾਇਓ, ਸੰਗੀਤ, ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- 'Your Algorithm' ਟੂਲ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਯੂਅਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਰੀਲਾਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਟੈਬ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੂਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਫੀਡ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
|ਫੀਚਰ
|ਵਰਤੋਂ
|Instagram Map
|ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ
|Message Scheduling
|ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੈਡਿਉਲ ਕਰਨਾ
|Repost Tab
|ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟ
|Watch History
|ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ REELS ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ
|Profile Card
|ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ
|'Your Algorithm' ਟੂਲ
|ਕੰਟੈਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ
ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
2025 ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ 1:1 ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ 3:4 ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਲਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ-ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਰੀਲਜ਼ ਇਸਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਕਲਪ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਲਜ਼ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।