ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਦਬਾ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ?

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਦਬਾ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ?
2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : December 21, 2025 at 4:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਸਤ
2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਕਲੀ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸਲੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਈਬੀਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ $4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸਏਆਈਡੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਾਗਤ 2027 ਤੱਕ $24 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2025 ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ:
ਫਰਵਰੀ 2025: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਈਬਿਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਈਥਰਿਅਮ ਟੋਕਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ $160 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੂਨ 2025: ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਸਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੌਬ ਡਿਆਚੇਂਕੋ ਨੇ ਇਸ ਲੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ 631GB ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਸਨ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2025: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੈਗੁਆਰ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ £680 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਰੇਕਲ ਈ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੂਟ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਡੇਅ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 2025: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵਿਵਾਦ: ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਕਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਰਿਪੋਰਟ "ਰੋਡ ਆਫ਼ ਸਿੰਦੂਰ" ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤ ਉੱਨਤ ਸਥਾਈ ਧਮਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 150 ਸਫਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੌਕਸੀਅਰਥ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ: ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀਅਰਥ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੋਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੈਕਰੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟੂਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਏਂਜਲ ਵਨ ਡਾਟਾ ਲੀਕ: ਇਸ ਸਾਲ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਏਂਜਲ ਵਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ AWS ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਲਵੇਅਰ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਡਾਂਸ ਆਫ਼ ਦ ਹਿਲੇਰੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਕਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ: ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
2025 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ
- ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਆਈਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਇੰਗ੍ਰਾਮ ਮਾਈਕਰੋ ਨੂੰ ਸੇਫਪੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਿੱਗਜ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ 'ਤੇ ਸਕੈਟਰਡ ਸਪਾਈਡਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
- NASCAR ਨੂੰ ਮੇਡੂਸਾ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਸਵੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ।
- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੰਪਨੀ DaVita 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
|ਸੰਸਥਾ
|ਭੂਮਿਕਾ
|CERT-In
|ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
|NCSC
|ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ
|NCCC
|ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
|I4C
|ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ
|NCIIPC
|ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ?
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਡਿਵਾਈਸ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IMEI ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2025 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ?
ਸਾਲ 2025 ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੇਸ਼, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਬਕ ਦੋਵੇਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
