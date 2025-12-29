ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ Apple ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ 6 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : December 29, 2025 at 3:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਰਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਐਪਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ
ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇ: ਐਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਡਿਸਪਲੇ XDR ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਪਲ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 27-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਨੀ LED ਪੈਨਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ A13 ਚਿਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ A19 ਪ੍ਰੋ ਚਿਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Apple ਹੋਮ ਹੱਬ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ Siri 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮਪੈਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ OS ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ homeOS ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਰਟ ਅਸਿਸਟੈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, A18 ਚਿਪ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੈਸਟ ਹੱਬ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ Echo Show ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਐਪਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ AI Siri ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਨੂੰ ਰਿਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ 2026 ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਪਤਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ 5G ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2026 ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ M6 ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਚਿਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ: ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਈਫੋਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਲੈਮਸ਼ੈਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਟੈਬਲੇਟ-ਸਟਾਇਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7.8 ਇੰਚ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 5.5 ਇੰਚ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਟਚ ਆਈਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਸਸਤਾ ਮੈਕਬੁੱਕ: ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ A18 ਚਿਪ ਅਤੇ 13 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 699 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਪਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ A- ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
OLED iPad Mini ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ: ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਪਲ ਆਈਪੈਡ ਮਿਨੀ ਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਪੈਡ ਮਿਨੀ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। OLED ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਪੈਡ ਮਿਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਆਈਪੈਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ OLED ਆਈਪੈਡ ਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਰੇਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ A19 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-