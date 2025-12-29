ETV Bharat / technology

ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ AI ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

INDIA AI ECOSYSTEM 2025
INDIA AI ECOSYSTEM 2025 (ETV Bharat)
ETV Bharat Tech Team

December 29, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ AI ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ AI ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਗਿੱਟਹੱਬ 'ਤੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਏਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ

  1. ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ 280 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ।
  2. ਟੈਕ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  3. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
  4. ਲਗਭਗ 89% ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
  5. 87% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ AI ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
  6. ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ

2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਸੇਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਨਏਆਈ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ। ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਅਤੇ ਜੇਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਫਾਰ ਐਵਰੀਵਨ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13.5% ਗਲੋਬਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਡੀਆਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ" ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਪੀਯੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ

  • ਸਸਤਾ GPU ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟ ਪਾਵਰ
  • ਭਾਰਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ AI ਐਪਸ
  • ਏਆਈਕੋਸ਼ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
  • ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ
  • ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
  • ਏਆਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡਿੰਗ
  • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ AI

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਏਆਈ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਆਈ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

