2025 ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਾਲ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਜਾਣੋ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ।
Published : December 23, 2025 at 1:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2025 ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਰੋ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੌਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੱਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ।
16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੌਕਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡੌਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SpaDeX ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਡੌਕਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ PSLV C60 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-ਮੀਟਰ ਹੋਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਸਟੀਕ ਡੌਕਿੰਗ, ਰਿਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਗਿਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
GSLV F15 ਦੀ 100ਵੀਂ ਲਾਂਚਿੰਗ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਡਾਣ
29 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। GSLV F15 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ 100ਵੀਂ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NVS-02 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
GSLV F15 ਭਾਰਤ ਦਾ 17ਵਾਂ GSLV ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ 3.4-ਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਧਾਤੂ ਪੇਲੋਡ ਫੇਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੇਲੋਡ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ।
2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਚਾਰ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ:-
|ਸੈਟੇਲਾਈਟ
|ਲਾਂਚ ਡੇਟ
|ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ
|ਔਰਬਿਟ ਵਰਤੋਂ
|ਐਨਵੀਐਸ 02
|29 ਜਨਵਰੀ 2025
|ਜੀਐਸਐਲਵੀ ਐਫ15
|GTO ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ
|ਈਓਐਸ 09
|18 ਮਈ 2025
|ਪੀਐਸਐਲਵੀ ਸੀ61
|ਸੂਰਜ-ਸਮਕਾਲੀ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
|ਨਿਸਾਰ
|30 ਜੁਲਾਈ 2025
|ਜੀਐਸਐਲਵੀ ਐਫ16
|ਸੂਰਜ ਸਮਕਾਲੀ ਧਰੁਵੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਧਿਐਨ
|ਸੀਐਮਐਸ 03
|2 ਨਵੰਬਰ 2025
|ਐਲਵੀਐਮ3 ਐਮ 5
|ਜੀਟੀਓ ਸੰਚਾਰ
ਸੀਐਮਐਸ 03 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਸਰੋ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ GTO ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4,400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਲਟੀ-ਬੈਂਡ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਸਾਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਈਵਾਲੀ
NISAR ਮਿਸ਼ਨ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ISRO ਅਤੇ NASA ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ L- ਅਤੇ S-ਬੈਂਡ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਪਰਚਰ ਰਾਡਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। NISAR ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭੂਮੀ ਵਿਗਾੜ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਗਤੀ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
PSLV C61 ਅਤੇ EOS-09 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
18 ਮਈ 2025 ਨੂੰ PSLV C61 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ EOS 09 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸਰੋ ਦਾ 101ਵਾਂ ਲਾਂਚ ਯਤਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਆਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
2025 ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਐਕਸੀਓਮ 04 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਡਰੈਗਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ, ਐਕਸੀਓਮ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਈਐਸਏ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਦਿਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੂਖਮ ਗੁਰੂਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਜਨਮ, ਐਲਗੀ ਵਿਕਾਸ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਦਿਤਿਆ-L1 ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ
ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ L1 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੋਲਰ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਲੀਸਕੋਪ (SUIT) ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਭੜਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਫੋਟੋਸਫੀਅਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਗਗਨਯਾਨ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ
ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 20,193 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਮਨੁੱਖੀ-ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ LVM3 ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ
- ਕਰੂ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮਾਡਿਊਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹਨ।
- ਕਰੂ ਐਸਕੇਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ
- ਚਾਲਕ ਦਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਇਸਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਵਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਔਰਬਿਟਲ ਉਡਾਣ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ।
2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ। IN-SPACE ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ISRO ਦੀਆਂ ਲਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਸਕਾਈਰੂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਰਬਿਟਲ ਰਾਕੇਟ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੌਸਮੌਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਨੀਲੇਟ ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਪੈਡਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ-ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 4
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 30,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪੇਲੋਡ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੰਦਰਯਾਨ 4 ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਮਾਡਿਊਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੈਂਡਰ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
2025 ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੌਕਿੰਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਭਾਰੀ-ਲਿਫਟ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
