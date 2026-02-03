ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?

Yamaha Motor India ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ Yamaha EC-06 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੋਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Yamaha Motor India ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ Yamaha EC-06 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ 1.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Yamaha EC-06 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ Blue Square ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ. ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Yamaha EC-06 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

Yamaha EC-06 ਉਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ River Mobility ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ River Indie ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ Yamaha ਨੇ ਆਪਣੇ EC-06 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣੀ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ, ਸਕਲਪਟੇਡ ਵਿਕਾਸ ਏਪ੍ਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਕਡ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਲੇਆਊਟ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। Yamaha EC-06 ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਲੂ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।

Yamaha EC-06 ਦੀ ਬੈਟਰੀ

Yamaha EC-06 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 4kWh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ 6.7KW ਦੀ ਪੀਕ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 26 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ 79 Kmph ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੇਂਜ 169 km ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਵਰ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 30,000 km ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਘਰੇਲੂ ਸਾਕੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Yamaha ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

Yamaha EC-06 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Yamaha EC-06 ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ River ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਰ LCD, ਤਿੰਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਮੋਡ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਅਸਿਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Yamaha EC-06 ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 24.5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ River Indie ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 43 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Yamaha ਨੇ ਫਰੰਟ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Yamaha EC-06 ਦੀ ਕੀਮਤ

Yamaha EC-06 ਨੂੰ 1.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ River Indie ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ Ola S1, Bajaj Chetak ਅਤੇ TVS iQube ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

