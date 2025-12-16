ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ
Yamaha India ਨੇ ਆਪਣੀ Yamaha YZF-R3 ਅਤੇ ਨੇਕਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ Yamaha MT-03 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਾਪਾਨੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Yamaha ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗ Yamaha India ਨੇ Yamaha YZF-R3 ਅਤੇ ਨੇਕਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ Yamaha MT-03 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Yamaha ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ YZF-R3 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MT-03 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ Yamaha India ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਡੇਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਊਟਲੇਟਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ R3 ਜਾਂ MT-03 ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Yamaha R3 ਅਤੇ MT-03 ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਮੋਟਰਾਈਕਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ, ਬਿਹਤਰ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਵਲਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ, ਸਟਾਈਲਿੰਗ, ਰਾਈਡਰ ਏਡਸ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Yamaha YZF-R3 ਅਤੇ MT-03 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ Yamaha ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YZF-R15 ਜਾਂ MT-15 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ Yamaha ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
