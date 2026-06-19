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ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਿੱਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ Xiaomi, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਟੱਕਰ

Xiaomi ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

XIAOMI INDIA LARGE APPLIANCES
XIAOMI INDIA LARGE APPLIANCES (XIAOMI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 3:43 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਛਾਲ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲੋਜਡ ਡੋਰ ਮੀਡੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ Xiaomi ਦੀ ਐਂਟਰੀ

Xiaomi ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 MI 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, TWS, ਪਹਿਣਨਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਈਓਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਦੇ COO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। COO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ-ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।

ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਟੈਂਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਟੈਂਗ Xiaomi ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਥ-ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। COO ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਹੀ ਅਨੁਭਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਰੀਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Xiaomi ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Air Purifiers ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ Xiaomi ਪਹਿਣਨਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ Air Purifire ਦੀ ਲੋਕਲਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਧੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸੁਵਿਧਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਵਿਧਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨੁਜ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਉਹ Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਉਹ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਨ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ Xiaomi ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਅਨੁਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ Redmi Note 6 Pro ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਨੁਜ ਨੇ ਪੋਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਜੈਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ Xiaomi ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਣੇ-ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ, ਰਿਤੀਜ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਦ ਹੋਈ Xiaomi

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ Xiaomi India ਦੇ CBSE ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 3036 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 30% ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 212% ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ Xiami 17T ਅਤੇ Redmi Turbo 5 ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਨੀ LED ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਧੂ ਉਪਕਰਣ ਯਾਨੀ ਫਰਿੱਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ Xiaomi ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮਸੰਗ, LG, Godrej, Whirlpool, Haier ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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