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ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ AirDrop, ਹੁਣ iPhone 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

Xiaomi ਦੇ ਨਵੇਂ AirDrop ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਐਪ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

XIAOMI AIRDROP SUPPORT
XIAOMI AIRDROP SUPPORT (XIAOMI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 2:55 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 3:28 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ Xiaomi ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ Quick Share ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ AirDrop ਸਪੋਰਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Xiaomi ਅਤੇ Apple ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Xiaomi HyperOS ਵੱਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, AirDrop ਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਫੋਟੋ, ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Xiaomi ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਮੈਕਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ Xiaomi ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਫੀਚਰ?

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ Xiaomi 17T Pro ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ HyperOS 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ Xiaomi ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Ultra ਅਤੇ Xiaomi 17T ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Xiaomi 17T ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ AirDrop ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Xiaomi ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ AirDrop ਸਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਓਪੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ Xiaomi ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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Last Updated : June 3, 2026 at 3:28 PM IST

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