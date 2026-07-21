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ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰੋਬੋਟ, Xiaomi ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

Xiaomi ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। Xiaomi-Robotics-1 ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

XIAOMI ROBOTICS 1 UNVEILED
XIAOMI ROBOTICS 1 UNVEILED (XIAOMI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 21, 2026 at 3:27 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਬੋਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ Xiaomi-Robotics-1 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ChatGPT ਅਤੇ Gemini ਵਰਗੇ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਪਰ Xiaomi ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Xiaomi-Robotics-1 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ?

Xiaomi-Robotics-1 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 100,000 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ AI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਰੈਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਫਿਰ 7,200 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਸੋਫਾ-ਫੋਲਡਿੰਗ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ-ਫੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰੈਕ-ਫੋਲਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ, Xiaomi-Robotics-1 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਰੋਬੋਟ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ChatGPT ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ UMI ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ Xiaomi ਨੇ ਰੋਬੋਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Xiaomi ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ Xiaomi-Robotics-1 ਇੱਕ ਆਲ-ਰਾਊਂਡ ਰੋਬੋਟ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Xiaomi-Robotics-1 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੈਸਟ

ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Xiaomi-Robotics-1 ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ Xiaomi-Robotics-1 ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ Xiaomi-Robotics-1 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ

ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, Xiaomi-Robotics-1 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ-ਰੋਬੋ ਡੈਮੋ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਪੈਕ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਨੇ ਔਸਤਨ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 75% ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ 'π0.5' ਬੇਸਲਾਈਨ (40%) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ Xiaomi ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 85% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

Task

<10 h/task on average<40 h/task on average
XR-1oursπ0.5 XR-1oursπ0.5
Phone Packing70308040
Printer Refilling70206020
Laundry Loading80 40 100 50
Box Packing80 70 100 100
Overall75 40 85 53

ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ Xiaomi-Robotics-1 ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਚਾਰਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ Xiaomi-Robotics-1 ਦੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਕੇਲਿੰਗ ਤਾਕਤ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

BenchmarkXR-1ours2nd BestRel. Gain
RoboCasa74.572.6 +2.6%
RoboCasa36557.4 46.6+23.2%
VLABench59.1 53.2 +11.1%
RoboDojo13.93 8.80 +58.3%

ਇਸ Xiaomi-Robotics-1 ਮਾਡਲ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰੋਬੋਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਰੋਬੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬੇਜਾਨ ਭੌਤਿਕ ਰੋਬੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ Xiaomi-Robotics-1 ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਸਲ ਰੋਬੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ।

Xiaomi ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੋਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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