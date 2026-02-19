ETV Bharat / technology

Xiaomi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਟੀਵੀ, ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

Xiaomi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ QLED TV X Pro 75 ਟੀਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

XIAOMI QLED TV X PRO 75 TV LAUNCH (XIAOMI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 5:24 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ Xiaomi ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ QLED TV X Pro 75 ਹੈ। QLED TV X Pro 75 ਵਿੱਚ 75 ਇੰਚ ਦੀ 4K ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

QLED TV X Pro 75 ਟੀਵੀ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

QLED TV X Pro 75 ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ 75 ਇੰਚ ਦਾ OLED ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 3840x2160 ਪਿਕਸਲ Resolution ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ Auto Low Latency Mode ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ-ਕੋਰ A55 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 32GB ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ HDMI ਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ eARC ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, USB ਪੋਰਟ, Ethernet, Optical ਅਤੇ AV ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਡ Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast ਅਤੇ Miracast ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Xiaomi ਦਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਸਾਊਂਡ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। Xiaomi QLED TV X Pro 75 ਵਿੱਚ 34W ਦਾ ਬਾਕਸ ਸਪੀਕਰ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ Dolby Audio, DTS X ਅਤੇ DTS Virtual:X ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ PatchWall ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਚ, ਕਿਡ ਮੋਡ, ਪੈਰੇਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

Xiaomi QLED TV X Pro 75 ਦੀ ਕੀਮਤ

Xiaomi QLED TV X Pro 75 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 69,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾਲ 64,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Xiaomi ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 10,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। Xiaomi QLED TV X Pro 75 ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੇਲ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

