Xiaomi Pad 8 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਆਫ਼ਰਸ?

Xiaomi Pad 8 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਆਫ਼ਰਸ?
Xiaomi Pad 8 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 10, 2026 at 3:58 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Xiaomi Pad 8 ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਹਾਈ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Xiaomi Pad 8 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Xiaomi Pad 8 ਵਿੱਚ 11.2 ਇੰਚ ਦੀ 3.2K Resolution ਵਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 800nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ Dolby Vision, HDR10 ਅਤੇ DCI-P3 ਕਲਰ ਗੈਮਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 8GB+128GB ਦੇ ਨਾਲ 256GB ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 9,200mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
We’ve pushed the boundaries of engineering to bring you the #XiaomiPad8, the Slimmest Flagship Android Tablet of the year.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) March 10, 2026
From the vibrant 3.2K ImmersiView Display to the long-lasting 9200mAh battery, with the next-gen connectivity of #XiaomiHyperOS3, this is the ultimate tool… pic.twitter.com/92go6Cqnlf
Xiaomi Pad 8 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ
Xiaomi Pad 8 ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 33,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 36,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ Nano Texture Display ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 38,999 ਰੁਪਏ, Creator's Edition ਦੀ ਕੀਮਤ 41,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Nano Texture Creator's Edition ਦੀ ਕੀਮਤ 43,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Xiaomi Pad 8 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸੇਲ
Xiaomi Pad 8 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸੇਲ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ Graphite Grey ਅਤੇ Titanium Blue ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Xiaomi India ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Xiaomi Pad 8 ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Xiaomi Pad 8 ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ SBI ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੁੱਲ ਸਵਾਈਪ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 2,750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ 30,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਫ਼ਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 17 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
