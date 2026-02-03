Xiaomi ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

Xiaomi ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
Xiaomi ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2026 ਤੱਕ 15 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਫ਼ਟਰ ਸੇਲ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
Published : February 3, 2026 at 11:32 AM IST
ਹੈਦਾਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ Q1 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ Xiaomi ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਸਤਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਵਿਧਾ ਸਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। Xiaomi ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਸ ਸਟੇਜਵਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
Precision in tech deserves precision in care. Our certified experts guide you through every step of the journey.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 2, 2026
Experience the full Xiaomi ecosystem in an environment designed entirely around you. Now expanding Pan India to bring the gold standard to your doorstep.… pic.twitter.com/bROPu6vY9D
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਅਨੁਭਵ ਜ਼ੋਨ, ਪੇਪਰਲੇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਡ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਾਂ 'ਤੇ Xiaomi ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ Xiaomi Days ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Xiaomi ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਫੇਂਸ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ 50 ਫੀਚਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 95 ਫੀਸਦੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀਆਂ। Xiaomi ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
