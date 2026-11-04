Xiaomi HyperOS 4 ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ?

Xiaomi HyperOS 4 ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ?
Xiaomi ਨੇ HyperOS 4 ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2026 at 5:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ HyperOS 4 ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਅਪਡੇਟ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ Xiaomi, Redmi ਅਤੇ Poco ਦੇ ਯੋਗ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 82 ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਬੀਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਸੀ।
Xiaomi ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੋਲਆਊਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ Xiaomi 17 ਅਤੇ Xiaomi 15 ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Redmi Note 17 ਅਤੇ Note 15 ਸੀਰੀਜ਼, Poco F8 ਅਤੇ X8 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ Xiaomi Pad 8 ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ Xiaomi 15T Pro, 15T, Poco F9, F7 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ Xiaomi Pad 7 ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ।
The Xiaomi HyperOS 4 official version starts rolling out! 🎉 Eligible users will receive the OTA update in phases from today! Enjoy exploring the new features, and don't forget to share your feedback with us through the Services & Feedback app. We'd love to hear what you think! #XiaomiHyperOS4RolloutPlan #Xiaomi— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) November 4, 2026
ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Xiaomi 14, Xiaomi 13 ਸਮੇਤ Xiaomi Mix Flip, Redmi Note 14 ਅਤੇ Poco F6 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
HyperOS 4 ਗਲੋਬਲ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ਡਿਊਲ
|ਟਾਈਮਲਾਈਨ
|ਸ਼੍ਰੈਣੀ
|ਡਿਵਾਈਸ
|ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2026
|Xiaomi
|Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
|Redmi
|Redmi Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15, Redmi 17 5G, Redmi 17, Redmi 17C 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C
|Poco
|POCO F8 Ultra, F8 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro, X8 Pro Iron Man Edition, X8, M8 Pro, M8, C95 Pro, C85
|ਟੈਬਲੇਟ
|Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8
|ਮੱਧ ਨਵੰਬਰ 2026
|Xiaomi
|Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
|Poco
|POCO F9 Ultra, F9 Pro, F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition
|ਟੈਬਲੇਟ
|Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, POCO Pad X1, POCO Pad M1
|ਦਸੰਬਰ 2026
|Xiaomi
|Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
|Redmi
|Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Redmi 15 5G, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro
|Poco
|POCO F6 Pro, F6, X8s, X7, X6 Pro, M8s 5G, M7, C81 Pro
|ਟੈਬਲੇਟ
|Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, POCO Pad C1
ਸਾਫਟ ਲਾਈਟ ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
HyperOS 4 ਵਿੱਚ Xiaomi ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟ ਲਾਈਟ ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਪੈਨਲ, ਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਲੌਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੁੱਕ ਐਪਲ ਦੇ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo ColorOS 17 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੂਗਲ Android 17 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਫੈਕਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
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