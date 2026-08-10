ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਵੇਚੇਗੀ Xiaomi, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ
Xiaomi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ 'Mijia by Xiaomi' ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 10, 2026 at 12:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ Xiaomi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ 'Mijia by Xiaomi' ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ Xiaomi ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਵੀਂ Mijia ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Mijia ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
Mijia ਮਤਲਬ Mi Home ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੋਮ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਇਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ Mijia by Xiaomi ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।-Xiaomi
ਇਹ ਲਾਂਚ Xiaomi ਦੀ ਵੱਡੀ Human x Car x Home ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੋਸਿਸਟਮ Xiaomi ਦੇ HyperOS ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Excited to share that we're bringing Mijia by Xiaomi to India.— Gautam Batra (@gautmeluv) August 7, 2026
With Mijia, we're taking the next step to strengthen our lifestyle and smart home ecosystem, bringing thoughtfully designed products to more Indian homes.
Excited for what lies ahead. Here's to the next chapter! pic.twitter.com/snXlpfZLgI
ਹਾਲਾਂਕਿ, Xiaomi ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋਮ ਸੈਗਮੇਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Xiaomi ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਨੈਕਟਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Xiaomi ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। Xiaomi ਵੱਲੋ Mijia ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ Human x Car x Home ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ Home ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।-ਸੁਧੀਨ ਮਾਥੁਰ, Xiaomi India ਦੇ ਚੀਫ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਨੈਕਟਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ Xiaomi ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Xiaomi ਦਾ ਸਫ਼ਰ
Xiaomi ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ AIoT ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ Mijia ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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