Xiaomi ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਚਿਪ Xring O3, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਾਵਰ
Xiaomi ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਚਿਪ Xring O3 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 25, 2026 at 3:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Xiaomi ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਿਪ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Xiaomi ਦੀ ਇਸ ਚਿਪ ਦਾ ਨਾਮ Xring O3 ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ-ਔਨ-ਚਿਪ ਯਾਨੀ SoC ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਪ TSMC ਦੀ 3nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ Xiaomi 18 Fold ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਿਪ ਨਾਲ Xiaomi ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। Xiaomi ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿਪ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕੁਆਲਕਾਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ। Xiaomi ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕੁਆਲਕਾਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਵਰਗੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Xiaomi ਹੁਣ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਹੁਆਵੇਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ SoC ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।
In September, the Xiaomi 18 Fold wide-format foldable will be the first smartphone globally to debut with the XRING O3 chip! pic.twitter.com/6gp54krDqr— Ice Universe (@UniverseIce) August 24, 2026
Xiaomi 18 Fold ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ Xring O3 ਚਿਪ
Xiaomi 18 Fold ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ Xiaomi ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚਿਪ Xring O3 ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲੇ Xring O1 ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Xring O1 ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੇ 1.5 ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ Xring O3 ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਹੈ।
Xiaomi ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 71,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਵਿੱਚ Xiaomi ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ Xring O1 ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਯਾਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਵਾਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਸ਼ਿਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Xiaomi’s Xring O3 has achieved an AnTuTu score of 5.22 million, far surpassing every smartphone processor currently available. Its GPU performance has improved by a massive 85%. The chip features six ultra-large CPU cores plus four additional cores, and is also the first to… pic.twitter.com/ox8mOFpZLX— Ice Universe (@UniverseIce) August 24, 2026
Xring O3 ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
Xring O3 ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ SoC ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ CPU, GPU, AI ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਿਪ ਵਿੱਚ 10-ਕੋਰ CPU ਅਤੇ 16-ਕੋਰ G2-Ultra GPU ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Xiaomi ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Xring O3 ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਚਿਪ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ CPU ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ 25 ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿਪ ਨੇ AnTuTu 'ਤੇ 52.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ SoC ਹੈ ਜੋ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
Xiaomi ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਿਪ LPDDR6 ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ Xiaomi ਦੀ ਚਿਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ 113.8GB/s ਤੱਕ ਹੈ। ਏਆਈ ਵਰਕਲੋਡ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 TOPS ਦਾ ਟੈਂਸਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਪ ਦੇ NPU ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। Xiaomi ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ SoC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਆਈ ਵਰਕਲੋਡ ਲਈ Xring O100 ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ Xring D100 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Xiaomi ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Xiaomi 18 Fold ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ Xiaomi ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ Xiaomi ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
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