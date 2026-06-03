Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ?
Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : June 3, 2026 at 11:05 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 8500-Ultra ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 12GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
Capture the smile after the pose, the wind through the hair, and real emotion as it happens.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 1, 2026
The all-new #Xiaomi17T introduces Leica Live Moments for deep bokeh and natural separation that is simply #FarBetter.
India launch 4th June, 2026.
Know More: https://t.co/dgyb6SiGqF pic.twitter.com/7M3rE1975f
Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦਾ Leica-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 50MP ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 12MP ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get ready to rewrite the rules of mobile photography.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 1, 2026
Discover The Ultimate Zoom on the #Xiaomi17T. Featuring the Segment's Best 120x Ultra Zoom and the Segment's Only Leica 5x Telephoto, your mobile photography is about to get #FarBetter.
India launch 4th June, 2026.
Know… pic.twitter.com/mTb3emaQTL
Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦਾ AMOLED ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਅਤੇ 3,500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 8500-Ultra ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 67ਵਾਟ ਦੀ HyperCharge ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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