ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ Xiaomi ਦਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਫੋਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਉਤਸ਼ਾਹ

Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 9:53 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ T ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ Xiaomi 17T ਅਤੇ Xiaomi 17T Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ 28 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Xiaomi ਆਪਣੀ T ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Xiaomi 17T ਅਤੇ Xiaomi 17T Pro ਬਾਰੇ

Xiaomi ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਨੋ ਮਾਡਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਜਾਮਨੀ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਦਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਡੀਪ ਬਲੂ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਨੋ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਵਾਇਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Leica ਟਿਊਨਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। LED ਫਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਮੇਟਲ ਫ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਰੌਕਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਲੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਲੀਕ ਮੁਤਾਬਕ, Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 8500 ਅਲਟ੍ਰਾ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਪਸੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ T ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ Leica ਕੈਮਰਾ, ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

