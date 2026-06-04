Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ!
Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 4, 2026 at 4:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ Leica ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 59,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 64,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ HDFC ਬੈਂਕ, SBI ਕਾਰਡ, American Express ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ।
Bringing your favorite moments closer is now effortless.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 4, 2026
With the segment’s only Leica 5X Periscope lens and the magic of Leica Live Moment, the all-new #Xiaomi17T ensures every candid emotion is captured with absolute clarity.
It’s time to see your memories in a way that is… pic.twitter.com/UcyCKxj8AL
ਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾਲ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 54,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 512GB ਦੀ ਕੀਮਤ 59,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਡਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੋ-ਕਾਸਟ EMI ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਡਾਊਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਾਏਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਓਏਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ 19,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Spotify Premium, Youtube Premium ਅਤੇ Google AI pro ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੋਨ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ Xiaomi ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3,500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 8500-Ultra ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 50MP, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 50MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 12MP ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਲੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 67ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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